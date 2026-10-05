Lazio, il pack Monza-Parma non convince: il dato e il nodo protesta

Il pack per Monza e Parma non decolla

La Lazio ha proposto tariffe agevolate per le prossime partite casalinghe contro Monza e Parma, nel tentativo di riportare più tifosi all'Olimpico. A pochi giorni dalla fine della promozione, però, non si vede il cambio di passo sperato. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, i pack acquistati finora sarebbero soltanto poche centinaia.

Il club ha scelto dunque la leva del prezzo per favorire il ritorno sugli spalti. La risposta, almeno per il momento, resta limitata.

La protesta dei tifosi va oltre il prezzo

Per i gruppi organizzati la questione non è economica. Non intendono cambiare la linea adottata dall'inizio della stagione: continueranno a disertare le gare interne per contestare il presidente Lotito. La frattura rimane profonda.

Anche la posizione della maggioranza della tifoseria non è cambiata: sostegno alla squadra soprattutto lontano da Roma, protesta nelle partite all'Olimpico. Per questo, contro il Monza si rischia di vedere solo un lieve miglioramento rispetto alle precedenti gare casalinghe.

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