Malagò, il tesseramento e i pareri dei giuristi: il nodo per il Coni

Il tesseramento al centro dei pareri

Il Coni prepara la propria iniziativa, ma i giuristi consultati da Malagò escludono che l’eventuale mancanza del tesseramento possa portare al commissariamento. È il punto su cui si confrontano le diverse letture della vicenda.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, per Cassese e Sirena il tesseramento non è un requisito essenziale. Cassese ritiene che l’espressione «essere in regola» riguardi soltanto chi è già tesserato: una lettura condivisa dalla procura Figc. Il vero presupposto sarebbe invece l’accredito di una componente.

Perché i giuristi escludono il commissariamento

Bernardo Giorgio Mattarella, figlio del Capo dello Stato, sviluppa argomenti simili a quelli di Nuzzo e Ruperto per rispondere alla questione delle conseguenze di un’eventuale mancanza. La loro risposta sul commissariamento è negativa: si tratterebbe di una misura eccezionale, da valutare anche alla luce del criterio di proporzionalità delle sanzioni.

Nella pagina successiva: Il termine per il ricorso e lo statuto del Coni