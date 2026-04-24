Ente Morale, le parole della dott.ssa Mezzaroma sul Centro autismo “Io sono speciale”

Nel corso della puntata di Ente Morale sui canali di LSC e LSR si è trattato del tema dell'autismo con il Centro autismo “Io sono speciale” del Molise al quale una delegazione della Lazio ha fatto visita in un emozionante incontro.

Le parole della Dott.ssa Cristina Mezzaroma

Ho avuto il piacere di conoscere la dottoressa Federica Puliafito, mi ha illustrato il grandioso lavoro che fanno quotidianamente e l'organizzazione che hanno messo in atto. Non so se a Roma c'è un centro del genere. Quando uno è immerso nella cosa che fa non si rende conto di quanto in realtà produce in termine di energie fisiche e psicologiche. È stata un'esperienza meravigliosa.

Cambiamento culturale

In questi ambienti, in ogni stanza dove ogni ragazzo svolge ogni lavoro sono i dottori che vengono, non è il genitore che deve andarsi a trovare e girare sale d'attesa, i ragazzi si approcciano alle visite in maniera più serena perché si trovano con dei visi che conoscono. Di fronte ad una diagnosi di un certo un tipo uno perde le certezze e tutto quello che puoi sapere, non è che poi la cultura che uno ha ce l'hai di pronto uso, è giusto parlare in maniera molto chiara, più uno parla chiara con un lessico fruibile anche il percorso non dico che è più semplice ma non rimangono i dubbi e le domande. La strada seppur faticosa può essere più facile. La bellezza del genere umano è che ognuno di noi è un neuro-divergente, siamo unici quindi prima riusciamo a capire che siamo unici e solo dalle unicità e dalle differenze uno può crescere.

Il Centro autismo “Io sono speciale”