Gila suona la carica per la finale: il messaggio sui social
Mario Gila ha espresso tutta la sua gioia sul proprio profilo Instagram, ma soprattutto ha fissato chiaramente l'obiettivo al 13 maggio
L'accesso alla finale di Coppa Italia dopo l'emozionante vittoria ai calci di rigore ha ridato vigore a tutto l'ambiente biancoceleste ed anche alla squadra. Lo stesso Mario Gila ha lanciato un chiaro messaggio sui social.
Il messaggio di Gila
A due giorni da quella meravigliosa vittoria in quel di Bergamo, Mario Gila ha espresso tutta la sua gioia sul proprio profilo Instagram, ma soprattutto ha fissato chiaramente l'obiettivo al 13 maggio, data in cui si svolgerà allo Stadio Olimpico di Roma la finale di Coppa Italia.
Il messaggio di Gila:
IL 13 MAGGIO C’E UNA GUERRA. ⚔️
Questa squadra sa cosa vuole. Vi aspettiamo all’Olimpico laziali. 🩵🦅