Nesta a 360°: tra passato, futuro, la Lazio, Sarri e Lotito

È un Alessandro Nesta che si racconta a 360° quello intervistato da Giorgia Rossi nel programma Giorgia's Secret in onda su DAZN. Di seguito l'intervista completa:

La mia famiglia è malata di Lazio, da stadio. Mio fratello più grande aveva un problema alla schiena e gli avevano consigliato di fare sport, per questo è andato a giocare a calcio e sono andato anche io, al Cinecittà. Mio fratello ha smesso, io sono partito forte e mi voleva la Roma, perché era affiliata. Mio padre disse subito di no, per questo ho fatto il provino con la Lazio e mi hanno preso. Mio padre è troppo tifoso, era uno di quelli di una di volta, si emozionava ma non diceva molto… (quasi si commuove, ndr.). Darei via un dito per giocare tre stagioni alla Lazio o al Milan. Io sono rimasto giocatore, è stato troppo bello. A San Siro la sera avevo la pelle d'oca, mi sentivo un leone. Rivivere quella roba lì non ha prezzo. La cosa che mi manca di più è il riscaldamento, quando entravo dentro lo stadio. Era il momento più bello in assoluto. Nel 2002 l'ho vissuta male. Ero il capitano della Lazio, non prendevamo lo stipendio e venivano tutti da me. Io ero un ragazzino, facevo anche parte del consiglio d'amministrazione ma non c'entravo niente, ho preso solo la terza media. L'ho vissuta male, mi sentivo responsabile. Quando sono andato via da una parte stavo male, dall'altra è stata una liberazione. Ho lasciato otto mesi di stipendio e mi hanno dato quattro azioni che sono scomparse. Comunque, ho fatto quello che dovevo fare: sono andato via, zitto, ho preso i fischi, ho lasciato i soldi e va bene così. Ai miei compagni dicevo sempre la verità, chiamavo il presidente e i figli, soprattutto gli stranieri volevano i soldi e minacciavano di non giocare. È stato un casino e infatti ho giocato malissimo, è stata la peggior stagione di quando sono stato alla Lazio. Mi hanno detto più volte di andare via, anche prima del derby quando abbiamo perso 5-1. Da lì sono andato in confusione, io non volevo andare via. Quando l'ho capito sono andato un po' in crisi e i primi mesi al Milan ho fatto schifo, non volevo rimanere. Poi sono stato benissimo.