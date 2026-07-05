Lunedì 6 luglio: sorteggi per la Serie A Women's Cup

Le date

Come riportato dalla FIGC, lunedí 6 luglio alle ore 11 sono in programma i sorteggi dei tre gironi della seconda edizione della Serie A Women's Cup, che inizierà nel weekend tra il 22 e il 23 agosto. Le partecipanti saranno le 12 squadre della Serie A Women's.

La suddivisione dei gironi

Le squadre verranno suddivise in tre gironi da quattro squadre ciascuno. Le prime classificate e la migliore seconda avranno accesso alle semifinali. La novità, che è stata introdotta quest'anno, riguarda lo svolgimento delle semifinali: verranno giocate in una gara unica e in casa di uno dei due club, la sede sarà invece sorteggiata. La finale verrà giocata tra sabato 19 e domenica 20 settembre, in campo neutro. La posizione numero 1 è occupata dalla Juventus, detentrice del trofeo, il Como neopromosso si trova al 12esimo posto.

Il calendario delle partite: