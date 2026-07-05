Buon compleanno Hernàn Crespo: ex attaccante biancoceleste

I numeri di Crespo

Hernàn Crespo firmò la sua presenza alla Lazio vincendo la classifica dei marcatori nel campionato 2020-2021. Venne acquistato dal club biancoceleste nel Luglio del 2000. Nella stagione successiva, 2001-2002, totalizzò 20 reti in tutte le competizioni, 13 delle quali in campionato.

Gli auguri a Crespo

L'ex attaccante della Lazio oggi compie 51 anni: “Compie oggi 51 anni Hernan Crespo. L'ex attaccante della Lazio approdò nella Capitale nel 2000, vestendo l'Aquila sul petto per due stagioni. L'argentino ha totalizzato con la maglia della Lazio 74 presenze e 48 reti. In biancoceleste, il classe 1975, esordì vincendo la Supercoppa Italiana contro l'Inter e chiuse il suo primo campionato laureandosi capocannoniere con 26 centri ”, le parole della società.