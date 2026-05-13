Lazio-Inter: le formazioni ufficiali per la finale di Coppa Italia
Ecco le scelte ufficiali dei mister Maurizio Sarri e Christian Chivu per la finale di Coppa Italia
Atalanta-Lazio Fraioli
Le luci dello stadio Olimpico stanno per accendersi per una serata memorabile. Da un lato la formazione biancoceleste, pronta a combattere per alzare la Coppa e conquistare un posto in Europa; dall'altro gli undici scelti da Chivu, che inseguono il doublete dopo la nomina a Campioni d'Italia. Entrambe le tifoserie si preparano a vivere una notte che resterà incisa sulla loro pelle.
Gli undici scelti da Sarri
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Ianni
Gli undici scelti da Chivu
INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu