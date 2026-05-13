Coppa Italia | Lazio-Inter, i convocati: Sarri chiama tutti a raccolta

A poche ora del fischio d'inizio, Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati laziali a disposizione per la sfida contro i meneghini. Questa sera, alle ore 21:00, la Lazio affronterà l'Inter nella finale di Coppa Italia, l'appuntamento più atteso della stagione biancoceleste.

Sarri chiama a raccolta tutta la rosa

Proprio per l'importanza della gara, il mister ha deciso di chiamare a raccolta l'intera rosa disponibile, convocando tutti i giocatori in movimento. L'unica assenza è quella di Ivan Provedel, fuori fino al termine della stagione a causa dell'infortunio che lo ha costretto a chiudere anticipatamente il campionato.

I convocati di Sarri

Portieri: Furlanetto, Giacomone, Motta;

Difensori: Gigot, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Rovella, Taylor;

Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni.