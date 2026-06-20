Flessione Lazio: già in calo i ricavi dai diritti TV

La Lazio sta registrando una flessione sul fronte dei diritti televisivi relativi alla stagione 2025/26. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, si sarebbe verificata una riduzione di 4 milioni di euro rispetto alla stagione precedente.

In calo i ricavi dai diritti TV

Secondo le ultime stime, la Lazio incasserà 51,7 milioni di euro dai diritti televisivi Serie A in relazione all’ultima stagione, considerando i parametri dei risultati sportivi, audience tv e spettatori. Le ultime stime evidenziano, però, un calo rispetto alla stagione 2024/25, quando gli introiti dai diritti televisivi fruttarono alla società ben 55,6 milioni di euro.

Nonostante questa flessione, la Lazio mantiene saldo il sesto posto nella classifica dei diritti televisivi dietro a Juventus, Roma, Napoli, Milan e Inter.