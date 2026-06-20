Gattuso vuole Zaniolo: clamorosa indiscrezione per l'attacco

In attesa dell’inizio ufficiale del mercato estivo, il nuovo tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso ha già in mente i primi nomi per rifondare i reparti che hanno necessitano di maggiore interventi alla Lazio.

Idea Zaniolo alla Lazio

Secondo quanto raccolto dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico avrebbe puntato l’ex Roma Niccolò Zaniolo. Al momento, però, ci sarebbe una fase di stallo tra l’attaccante e l’Udinese, che ha riscattato il giocatore dal Galatasaray per 5 milioni di euro. Tuttavia, l’ex attaccante giallorosso avrebbe chiesto un adeguamento dello stipendio, attualmente fissato a circa 1,2 milioni di euro.

Tensione tra il giocatore e l'Udinese

Per questo motivo si sarebbe creata una tensione tra giocatore e club, e non è escluso che il Zaniolo possa lasciare l’Udinese proprio in questa sessione estiva. Gattuso è un suo grande estimatore e lo gradirebbe alla Lazio, anche se l’operazione resta complessa, alla luce dei vincoli del mercato biancoceleste, che dovrà operare a saldo zero. Al momento non sarebbe stata ancora definita una valutazione del cartellino del giocatore da parte dell’Udinese, che dovrà fare anche i conti con il 50% dell’eventuale futura rivendita che dovrà versare al Galatasaray.