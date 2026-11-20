Per il derby del 13 dicembre sono già garantite 25.500 presenze. Secondo quanto riportato da Radiosei, La stracittadina è l’unica eccezione alla contestazione annunciata prima dell’inizio della stagione: la prevendita ha ricevuto una risposta immediata, con la prospettiva di un Olimpico colorato di biancoceleste.

Il derby e la risposta dei tifosi

L’affluenza prevista per la stracittadina segna un contrasto con il clima delle altre gare all’Olimpico. Per queste ultime si prospetta uno stadio leggermente meno vuoto del solito, anche se il cambiamento procede a piccoli passi. L’avvicinamento al derby, invece, è accompagnato da un’attesa diversa.

La finestra di vendita per la Supercoppa

Cresce anche l’attesa per la finale di Supercoppa italiana a San Siro. Il 23 novembre si aprirà la finestra di vendita riservata agli abbonati della stagione 2025-26. Al momento possono acquistare i biglietti soltanto gli abbonati del campionato in corso.

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