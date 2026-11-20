La sosta per gli impegni delle nazionali è finalmente giunta al termine, e le squadre di Serie A sono pronte a scendere in campo per la dodicesima giornata. In occasione del prossimo turno, la Lazio ospiterà allo stadio Olimpico di Roma il Lecce di Di Francese per la sfida in programma sabato 21 novembre alle ore 15:00.



Dalla sala stampa del Training Center di Formello, il mister Gattuso è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro i salentini.

Gattuso in conferenza stampa

Che bilancio fa di questa sosta? Come hai trovato i nazionali?

Su Frattesi non devo riflettere, ha fatto tutto col gruppo, sta bene e a livello strumentale non ha nulla. Se oggi arriva e ha il raffreddore vediamo, ma ha fatto tutto. Isaksen e Provstgaard hanno fatto un lavoro in palestra come Dele-Bashiru e Belahyane. Tutti i giocatori hanno lavorato con noi. Zaccagni sta lavorando sul campo, c’è ancora un po’ di edema, ma riesce a gestire. Nuno ha cominciato riabilitazione in piscina con Sutalo. Marusic ha avuto una piccola ricaduta, sulla ricaduta che ha avuto un mese fa. Settimana prossima valutiamo in che condizione sono. Gli altri sono tutti a disposizione. Cataldi ieri non si è allenato, ha avuto un piccolo problema all’adduttore, ma pensiamo non sia nulla di grave.

Che insidie ha la partita di domani?

Si pensa a domani, non a quello che dobbiamo fare dopo. Giochiamo contro una squadra solida e allenata bene, ha dieci punti in classifica. Ha vinto con l’Udinese e col Venezia, una squadra molto insidiosa sui calci piazzati. Dobbiamo prenderli con le pinze. Sta a noi come sempre. Servirà mentalità e voglia di stare in campo e giocare a ritmi elevati. È una partita molto difficile.

Un cambio di modulo è una soluzione?

Ci può stare, ma per come giochiamo il modulo non c’entra niente. Dipende solo come andare a prendere gli avversari in pressing. L’importante è andare a occupare le posizioni libere, cambia poco. Conta la voglia, la partecipazione e la mentalità. Per questo, si può fare tutto, se andate a vedere quando facciamo pressioni stiamo solo con un vertice. Conta poco il modulo.

Quanto è importante limitare i piccoli blackout avuti contro Venezia e Monza? Quanto è importante nella testa di Gudmundsson?

Non devo entrare solo nella sua, devo entrare nella testa di tutti. Lui è un giocatore importante ma ci sono anche gli altri. Bisogna capire cosa significa giocare poco. Sia Dele-Bashiru e Lazzari ci danno sempre un contributo quando entrano. Albert quando sta bene è un giocatore di altissimo livello. Domani tanti di loro che hanno trovato poco spazio avranno la possibilità di giocare dal primo minuto, ma sono tranquillo. L’importante è avere la consapevolezza che i giocatori hanno una buona condizione.

Chi ha giocato meno ha un livello che la rende sereno?

Per come sono fatto io non sono mai sereno, fa parte del mio modo di essere. Ho la consapevolezza che sono ragazzi che non si risparmiano mai. La qualità di corsa è alta, sono tutti ad un ottimo livello e questo mi riempie d’orgoglio. Domani dovremo far parlare in campo e metterlo in pratica.

Vede questa stagione come tanti ostacoli da superare?

Quando ho detto che non abbiamo niente da perdere mi hanno guardato storto, ma altri ragionamenti si fanno nelle ultime partite. Noi dobbiamo vivere partita dopo partita. Giochiamocela domani, poi vedremo dove si arriva. Io alleno una squadra che in questo momento deve vivere alla giornata. Le partite bisogna giocarle, importante è che non sbagliamo a livello di atteggiamento.

Come si fa a gestire l’umiltà prima di una partita contro il Lecce?

Ieri abbiamo visto la partita contro il Napoli, serve la mentalità, il guardarsi. Il veleno su ogni palla, quello deve essere nel nostro DNA. Siamo andati là e potevamo fare più di un gol, poi nel primo quarto d’ora potevamo perderla, poi siamo tornati in partita. Non bisogna dimenticare cosa ci ha portato qui. Se siamo qui è perchè giochiamo da squadra, perché non si molla di un centimetro. Poi si può sempre sbagliare, lo accettiamo sempre, l’importante è che non manchi la voglia di soffrire in campo. La squadra ha avuto miglioramenti, a volte siamo usciti dal campo e Mandas ci ha dato una mano, ma a livello di personalità abbiamo fatto un step importante. Bisogna lavorare sempre con personalità, senza dimenticare da dove siamo partiti.

Sta pensando anche al lungo periodo? Di rimanere a lungo qui?

Non mi piace fare il gitano, amo andare in giro e toccare con mano le mentalità di altri paesi. La mia crescita viene anche da tutti i giri che ho fatto. Noi italiani pensiamo sempre di essere i più forti, ma su tantissime cose nel calcio riesci a mettere dentro anche delle altre culture. Non penso se dovrò rimanere o meno, penso a quello che dovrò fare oggi. Sembra che io sia qui da dieci anni, mi sento a mio agio qui. Spero di rimanerci a lungo, difficilmente puoi trovare posti così.

Come sta Floriani? Domani sarà l’unico titolare rispetto all’ultima partita. Può essere un rischio?

Ho grande fiducia, vedo quello che fanno e come lavorano. Doekhi si è trovato fuori, ma quando ha giocato ha sempre fatto bene. C’è grande fiducia sul reparto difensivo. Pedraza non ha mai giocato, ma ha messo minutaggio da subentrato. C’è fiducia nei loro confronti. Romano? Ci sta che certe volte possa soffrire in fase difensiva, ma l’esperienza si fa giocando, con questo tipo di partite che sta giocando. Ci sta che possa subire questo tipo di partite. Siamo contenti che abbia rinnovato, ha grande voglia e senso di appartenenza.

Cosa la preoccupa della partita di domani? Dove preferirebbe vedere Noslin?

Lui in questo momento per la mentalità che ha, può giocare anche a centrocampo e in difesa. Ha una convinzione e una condizione fisica incredibile. Lui può fare l’ala e l’ha dimostrato a Napoli, giocando con voglia e mentalità, ma può giocare ovunque. Non sono d’accordo con voi, avete massacrato Pinamonti dopo Napoli, si è speso tanto nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo sofferto tutti, lui è in grandissima crescita.

È preoccupato per possibili nottate davanti alla TV giocando aa GTA per i calciatori?

Saranno affari loro se giocano alla playstation, non so nemmeno di che stai parlando. Non mi creo questo problema. Questo fa parte dell’essere professionista, di avere amor proprio del proprio lavoro. Non mi permetterei mai di chiedere ad un giocatore se ha dormito o meno. Vediamo domani mattina, ci sarà la colazione tutti insieme e mi metterò là concentrato e vedremo se qualcuno avrà fatto le ore piccole o meno.

Come sta Pedraza? Per lui l’assenza di Tavares può essere la svolta della stagione?

Con lui abbiamo parlato, sapevo dove andare a parare. Si toccava con mano che tutto quello che era stato fatto non gli era entrato bene nella testa, ma ci sta: veniva da un calcio totalmente diverso. Tutte le nostre proposte erano arabo per lui, lo sapevo già. Da lì ha svoltato, gli ho detto che doveva chiedere ciò che non capiva e siamo rimasti di più in campo. Dopo gli è venuto più facile. Ci ha fatto vincere qualche partita, ma ci stava che all’inizio, avendo fatto cose totalmente diverse, avesse difficoltà. Sono sicuro che domani farà una grande partita.

È possibile che non ci sia una revisione del calendario?

Non è facile, anche un mese fa siamo stati fermi venti giorni. Non passano mai. Sappiamo quello che abbiamo dovuto fare, non è facile. Ci sono anche Champions, Europa e Conference. È una cosa di UEFA e FIFA che devono sedersi per mettersi d’accordo coi club, altrimenti non se ne esce fuori. Quando giocavo, a fine anno controllavo e avevo fatto 52 partite. Il problema è che adesso si gioca anche il venerdì e il sabato alle 15. I tempi di recupero sono diversi. Non siamo le persone adatte per lamentarci per quello che guadagnamo. I salari dei giocatori sono importanti, non vengo qua a lamentarmi.

Il calendario è proibitivo nei prossimi impegni. Qual è la partita che darà la misura del livello?