Mondiali, nessun biancoceleste convocato: non succedeva da 40 anni

Per la prima volta dal 1986, la Lazio non avrà alcun giocatore convocato dalla propria nazionale. Un segnale forte, che rispecchia il momento complicato vissuto dal club biancoceleste: una stagione fallimentare chiusa al nono posto, senza il raggiungimento di alcun obiettivo, e con l'esclusione dalle competizioni europee per il secondo anno consecutivo. Un fallimento che ha inevitabilmente coinvolto anche i singoli giocatori.

Negli ultimi quarant'anni i calciatori biancocelesti hanno sempre trovato spazio nelle rispettive nazionali per i Mondiali di calcio. L'ultima volta in cui nessun laziale è stato convocato per un Mondiale risaliva al 1986, stagione in cui la Lazio militava ancora in Serie B.

A partire dal 1990 in poi, però, il club biancoceleste ha sempre avuto dei giocatori che potessero rappresentare la propria nazionale al Mondiale fino a quest'anno.

Mondiale 1990

Argentina: Pedro Troglio

Uruguay: Rubén Sosa

Mondiale 1994

Italia: Luca Marchegiani; Pierluigi Casiraghi; Beppe Signori

Paesi Bassi: Aron Winter

Mondiale 1998

Italia: Alessandro Nesta

Jugoslavia: Vladimir Jugović

Argentina: José Chamot, Matías Almeyda

Mondiale 2002

Spagna: Gaizka Mendieta

Portogallo: Fernando Couto

Argentina: Claudio López, Diego Simeone, Hernán Crespo

Italia: Alessandro Nesta

Mondiale 2006

Italia: Angelo Peruzzi, Massimo Oddo

Svizzera: Valon Behrami

Mondiale 2010

Uruguay: Fernando Muslera

Serbia: Aleksandar Kolarov

Svizzera: Stephan Lichtsteiner

Mondiale 2014

Italia: Antonio Candreva

Uruguay: Álvaro González

Argentina: Lucas Biglia

Bosnia ed Erzegovina: Senad Lulić

Nigeria: Ogenyi Onazi

Germania: Miroslav Klose

Portogallo: Hélder Postiga

Mondiale 2018

Uruguay: Martín Cáceres

Serbia: Sergej Milinković-Savić

Mondiale 2022

Uruguay: Matías Vecino

Serbia: Sergej Milinković-Savić