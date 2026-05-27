Mondiali, nessun biancoceleste convocato: non succedeva da 40 anni
Per la prima volta dal 1986, la Lazio non avrà alcun giocatore convocato dalla propria nazionale. Un segnale forte, che rispecchia il momento complicato vissuto dal club biancoceleste: una stagione fallimentare chiusa al nono posto, senza il raggiungimento di alcun obiettivo, e con l'esclusione dalle competizioni europee per il secondo anno consecutivo. Un fallimento che ha inevitabilmente coinvolto anche i singoli giocatori.
Negli ultimi quarant'anni i calciatori biancocelesti hanno sempre trovato spazio nelle rispettive nazionali per i Mondiali di calcio. L'ultima volta in cui nessun laziale è stato convocato per un Mondiale risaliva al 1986, stagione in cui la Lazio militava ancora in Serie B.
A partire dal 1990 in poi, però, il club biancoceleste ha sempre avuto dei giocatori che potessero rappresentare la propria nazionale al Mondiale fino a quest'anno.
Mondiale 1990
Argentina: Pedro Troglio
Uruguay: Rubén Sosa
Mondiale 1994
Italia: Luca Marchegiani; Pierluigi Casiraghi; Beppe Signori
Paesi Bassi: Aron Winter
Mondiale 1998
Italia: Alessandro Nesta
Jugoslavia: Vladimir Jugović
Argentina: José Chamot, Matías Almeyda
Mondiale 2002
Spagna: Gaizka Mendieta
Portogallo: Fernando Couto
Argentina: Claudio López, Diego Simeone, Hernán Crespo
Italia: Alessandro Nesta
Mondiale 2006
Italia: Angelo Peruzzi, Massimo Oddo
Svizzera: Valon Behrami
Mondiale 2010
Uruguay: Fernando Muslera
Serbia: Aleksandar Kolarov
Svizzera: Stephan Lichtsteiner
Mondiale 2014
Italia: Antonio Candreva
Uruguay: Álvaro González
Argentina: Lucas Biglia
Bosnia ed Erzegovina: Senad Lulić
Nigeria: Ogenyi Onazi
Germania: Miroslav Klose
Portogallo: Hélder Postiga
Mondiale 2018
Uruguay: Martín Cáceres
Serbia: Sergej Milinković-Savić
Mondiale 2022
Uruguay: Matías Vecino
Serbia: Sergej Milinković-Savić