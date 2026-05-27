Mondiali, i convocati dell'Olanda: la scelta su Taylor

La Nazionale olandese ha annunciato i convocati per i Mondiali 2026, che andranno in scena tra Stati Uniti, Messico e Canada. Ronald Koeman ha diramato la lista definitiva dei 26 convocati che prenderanno parte alla competizione in programma il prossimo giugno.

Niente Mondiali per Taylor

Brutte notizie in casa Lazio: Kenneth Taylor non prenderà parte ai Mondiali con la sua nazionale. Il CT olandese ha sclero invece di puntare su altri nomi per il centrocampo degli Orange.

I convocati dell'Olanda

Portieri: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton)

Difensori: Nathan Aké (Manchester City), Sven Botman (Newcastle United), Denzel Dumfries (Inter), Jorre Hato (Chelsea), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Spurs), Virgil van Dijk (Liverpool), Jan Paul van Hecke (Brighton), Mats Wieffer (Brighton)

Centrocampisti: Frenkie de Jong (Barcellona), Marten de Roon (Atalanta), Ryan Gravenberch (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Olympique Marsiglia)

Attaccanti: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham), Wout Weghorst (Ajax)