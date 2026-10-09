Juric: "A me piacciono tanto...penso che quello che hanno ottenuto fino ad adesso è meritato..."
"La partita sarà tostissima, vanno forte. Si sono tirati fuori dalle difficoltà e al momento giusto la vincevano..."
Lazio-Monza, domenica ore 15:00
Il tecnico del Monza, Juric, è intervenuto in conferenza stampa prima della partita che il club giocherà contro la Lazio domenica alle 15:00.
L'intervista
La partita è molto impegnativa, giochiamo contro una squadra che va forte.
L'aspetto che teme maggiormente della Lazio?
A me piacciono tanto, hanno giocatori europei come li chiamo io, con gamba forte, attaccano molto quando hanno spazio. Penso che quello che hanno ottenuto fino ad adesso è meritato, hanno trovato un grande equilibrio difensivo con Belahyane come centrocampista centrale, questo gli permette di essere molto aggressivi. Si sono meritati il primato che hanno. Gattuso è sempre stato bravo, poi nella carriera di allenatore ci sono alti e bassi, a volte trovi sintonia con la squadra e ti va bene, altre volte la trovi un po' di meno. Ma la sua carriera parla per lui, è uno che non ha paura di niente. Grande apprezzamento come allenatore ed uomo.
Ha avuto esperienze simili con Gattuso, avete viaggiato molto e cambiato tante squadre, cosa vi accumuna?
Di Gattuso apprezzo che non ha paura. È questo che mi piace di lui, va dritto per la sua strada, prova nuove esperienze: Spagna, Francia. Adesso con la Lazio ci sono giocatori che sembrano rinati.
Che partita sta progettando contro la Lazio?
La partita sarà tostissima, vanno forte. Si sono tirati fuori dalle difficoltà e al momento giusto la vincevano. Mi sembrano migliorati. Bisogna andare molto forte, sei sei un po' sotto penso che ti mangiano. Vanno e hanno gamba, con Frattesi, Zaccagni, Taylor, tutta gente che viaggia molto veloce. È una squadra che corre più di tutti con alta velocità, questo ce l'hai o non ce l'hai, e loro dentro ce l'hanno.