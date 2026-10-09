Juric: "A me piacciono tanto...penso che quello che hanno ottenuto fino ad adesso è meritato..."

Il tecnico del Monza, Juric, è intervenuto in conferenza stampa prima della partita che il club giocherà contro la Lazio domenica alle 15:00.

A me piacciono tanto, hanno giocatori europei come li chiamo io, con gamba forte, attaccano molto quando hanno spazio. Penso che quello che hanno ottenuto fino ad adesso è meritato, hanno trovato un grande equilibrio difensivo con Belahyane come centrocampista centrale, questo gli permette di essere molto aggressivi. Si sono meritati il primato che hanno. Gattuso è sempre stato bravo, poi nella carriera di allenatore ci sono alti e bassi, a volte trovi sintonia con la squadra e ti va bene, altre volte la trovi un po' di meno. Ma la sua carriera parla per lui, è uno che non ha paura di niente. Grande apprezzamento come allenatore ed uomo.