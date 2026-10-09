Belahyane: "Gattuso mi ha capito molto. Ho intenzione di dare tutto…"

Ai microfoni del Match Program della Lazio, prima della gara contro il Monza, ha parlato Reda Belahyane, autore di ottime prestazioni nelle ultime gare e che ha saputo sfruttare al meglio l'occasione concessa da Gattuso dopo gli infortuni di Rovella e Cataldi.

Le parole di Reda Belahyane al Match Program

Dopo una lunga pausa, finalmente si riparte. Si, tutti i giocatori impegnati con le Nazionali sono tornati. Affronteremo la partita seriamente, daremo tutto. Ci siamo allenati molto anche in vista di questa gara, anche coloro che non sono andati in Nazionale.

Occorre ritrovare attenzione e adrenalina

Siamo pronti ad andare in campo con tutta la nostra rabbia e la nostra determinazione. Puntiamo a conquistare i tre punti. lo sto molto bene a Roma, nonostante nei primi due anni abbia giocato poco.

E' un momento molto positivo per te, cosa è scattato in te e come hai riacquisito autostima?

Mi sento molto bene, tutti mi hanno accolto benissimo e, anche adesso, vado d'accordo praticamente con tutta la squadra. Sinceramente, mi sento molto bene e penso che si veda.

Come hai conquistato Gattuso?

Il mister è una persona che mi ha capito molto. Mi ricordo che all'inizio dell'anno disse in un' intervista che non ero riuscito a portare a termine un allenamento. Ed è vero, aveva ragione. Sono venuto a scusarmi perché mi sentivo un po' in colpa per non aver terminato la seduta. E sinceramente è una persona che sa capire i giocatori dal punto di vista umano, è molto bravo in questo. Mi piace molto la sua mentalità, mi trasmette quella voglia di dare tutto per lui. Mi sento cento volte meglio. È anche una persona che ha giocato a calcio, quindi ci capisce di più e, sinceramente, fa piacere.

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