Wimbledon, Sinner campione per la seconda volta consecutiva!
Oggi, 12 luglio 2026, è stata scritta un'altra pagina storica dello sport italiano grazie all'ormai solito campione: Jannik Sinner
Jannik Sinner - Via onefootball (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)
Oggi, 12 luglio 2026, è stata scritta un'altra pagina storica dello sport italiano grazie all'ormai solito campione: Jannik Sinner.
Sinner trionfa a Wimbledon
Il Numero Uno al mondo non tradisce le aspettative e trionfa sul campo dell'All England Club di Wimbledon superando Zverev con il punteggio di 6-7; 7-6, 6-3, 6-4. Dopo un match tiratissimo ed i primi due set giocati su livelli altissimi, l'altoatesino riesce a sfoderare tutta la sua classe avendo la meglio sul rivale tedesco.
Seconda vittoria consecutiva
Si tratta del secondo trionfo consecutivo per Sinner, che dopo la vittoria nel 2025 su Carlos Alcaraz si conferma campione di Wimbledon anche nel 2026.