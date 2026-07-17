Gattuso non fa sconti: intensità, calci piazzati e grigliata per unire la Lazio
Belahyane torna ad allenarsi con il gruppo, Gattuso pretende intensità e anticipa la grigliata per rafforzare il gruppo.
La Lazio continua a lavorare senza sosta nel ritiro di Formello, dove Gattuso alza ulteriormente il livello degli allenamenti. La notizia più importante della giornata è il ritorno in gruppo di Belahyane, nuovamente a disposizione dopo i fastidi alla caviglia che gli avevano impedito di prendere parte alla seduta di mercoledì.
Il tecnico biancoceleste pretende il massimo dai suoi. Intensità è la parola d'ordine di ogni esercitazione, con continue indicazioni rivolte a tutti i giocatori in campo. L'obiettivo è costruire una squadra compatta, eliminando qualsiasi alibi fin dai primi giorni di preparazione.
Fuori dal campo il clima resta complicato. Alla risposta fredda dei tifosi nella prima fase della campagna abbonamenti si aggiungono i 38 gradi che accompagnano la doppia seduta di allenamento. Lo staff si protegge all'ombra di un gazebo, mentre durante il lavoro aumentano le pause dedicate all'idratazione per contrastare il caldo.
Belahyane rientra, Patric ancora assente
Per il quarto giorno consecutivo restano indisponibili Furlanetto, Cataldi e Isaksen, ai quali si aggiunge ancora Patric, il cui rientro è previsto nella prossima settimana.
Nessuna preoccupazione, invece, per le assenze di Pellegrini, Rovella e del 17enne sloveno Kovac. La nota positiva è rappresentata proprio dal ritorno di Belahyane, che riprende regolarmente il lavoro con il resto della squadra.
Gattuso segue ogni movimento dei suoi giocatori con grande attenzione, intervenendo costantemente durante le esercitazioni per correggere posizioni, tempi di gioco e intensità.
Calci piazzati, tattica e una grigliata per fare gruppo
Nella partitella continua una regola ormai consolidata: la squadra che subisce gol viene immediatamente punita con una serie di flessioni.
Dopo il lavoro dedicato agli schemi offensivi, secondo quanto riportato da Il Messaggero, spazio anche ai calci piazzati. Oltre al capitano Zaccagni, i battitori designati sono Taylor e Pedraza.
La seduta pomeridiana sul campo centrale si apre con una fase di pallamano, prosegue con esercitazioni tattiche dedicate alla fase di non possesso e alle coperture preventive e si conclude con una partitella a campo largo.
Non c'è spazio soltanto per il lavoro atletico. Gattuso ha infatti deciso di anticipare ad oggi la grigliata inizialmente prevista per il 26 luglio, con l'obiettivo dichiarato di rafforzare ulteriormente il gruppo e ribadire la necessità di affrontare la stagione senza cercare giustificazioni.