La moviola di Lazio-Mantova: Mucera impreciso, ma non incide

Da finalista a eliminata ai 32esimi di finale per mano di una formazione cadetta. Uno scherzo del destino beffardo, ma che evidenzia un esordio stagionale da horror per una Lazio che inizia indubbiamente la nuova stagione calcistica in salita e con ancora più dubbi di prima. Un ko inaspettato firmato dal Mantova, che passa il turno e beffa i biancocelesti. La Lazio, dal canto suo, subisce un 0-2 pesantissimo in uno Stadio Olimpico semi vuoto, in cui a farla da padroni sono proprio gli ospiti mantovani.

Di seguito l'analisi delle decisioni arbitrali condotte da Giuseppe Mucera relative alla sfida tra Lazio e Mantova.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

La gestione dei cartellini in Lazio-Mantova

Coadiuvato dagli assistenti Cortese e Gentile, con Guida IV uomo, e con Camplone al VAR e Giua all'AVAR, il fischietto di Palermo ha ammonito nel corso del match tra Lazio e Mantova: Tomasevic al 21'; Rovella al 25'; Dele-Bashiru al 56'; Cancellieri al 79';

I casi di moviola nel primo tempo

Nonostante le buone occasioni costruite dalla squadra di Gattuso nel primo tempo, il Mantova emerge bene e alza di gran lunga il ritmo della partita, chiudendo le linee di passaggio e creando diverse difficoltà ai biancocelesti.

Cartellino giallo per Tomasevic - 21'

In un primo tempo che ha visto un Mantova più in fiducia, è proprio un biancorosso il primo giocatore a finire sulla lista dei cattivi di Musera. Tomasevic è, infatti, il primo ammonito della sfida per un fallo ai danni di Zaccagni: il difensore stende da dietro, sulla corsia laterale, il capitano laziale. Pochi dubbi per il direttore di gara.

Sanzione per Rovella - 25'

Dopo pochi minuti è anche Niccolò Rovella a essere ammonito per un fallo tattico ai danni di Ilie. Giallo questa volta generoso da parte di Musera.

Punizione a due in area di rigore - 30'

Musera ripesca una regola spesso dimenticata e diventata quasi inconsueta. Il fischietto di Palermo segnala una punizione a due in area di rigore dopo che Bardi raccoglie con le mani in area il pallone, servito a metà campo da Ignacchiti.

Mancato giallo - 41'

Al 41' la Lazio riparte in contropiede, ma prima Rovella e poco dopo anche Dele-Bashiru vengono stesi. Soprattutto sulla seconda azione ai danni del centrocampista azzurro, Musera decide di non intervenire e lascia proseguire il gioco.

Il secondo tempo

Giallo per Dele-Bashiru - 56'

Due pesi e due misure? Dele-Bashiru riceve un cartellino giallo per aver interrotto la ripartenza del Mantova con Silva. Musera segnala l'irregolarità, dimenticando però di esser intervento nella stessa dinamica nel primo tempo, quando sia Dele-Bashiru che Rovella erano stati fermati in ripartenza.

Contrasto Cancellieri-Benaissa in area di rigore - 59'

Dubbio episodio in area di rigore tra Cancellieri e Benaissa. Il centrocampista biancorosso spinge l'esterno, che finisce a terra, ma per Musera non c'è alcun fallo da rigore e concede solo rimessa dal fondo al Mantova. Un'azione su cui la terna arbitrale avrebbe potuto prestare maggiore attenzione, anche se il contatto sembra leggero e non così evidente.

Ammonito Cancellieri - 79'

Poco prima di lasciare il campo per sostituzione, Cancellieri riceve un cartellino giallo dopo un fallo ingenuo provocato su Castellini.

La direzione arbitrale di Mucera

Voto: 5,5

Direzione prettamente scolastica quella di Musera, che rispolvera anche un'inusuale punizione a due in area di rigore. Qualche errore di troppo e qualche disattenzione evitabile, ma non è certamente il direttore di gara a incidere sul risultato finale di una partita senza acuti e senza mordente.