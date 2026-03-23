Lazio, nove biancocelesti convocati dalle rispettive nazionali
Sono nove i calciatori biancocelesti ad essere convocati dalle rispettive federazioni: tutti gli impegni
Conclusa la 30° giornata di Serie A, in cui la Lazio ha conquistato una vittoria preziosissima in trasferta contro il Bologna, è tempo di nazionali per i calciatori biancocelesti, impegnati con le rispettive federazioni.
Secondo quanto reso noto dal club, sono nove i giocatori convocati: un’assenza significativa per Maurizio Sarri, che durante la sosta non potrà contare su diversi elementi importanti della rosa.
Motta convocato dall'Italia U21
Tra questi anche il portiere Edoardo Motta, ormai titolare, convocato dall’Italia Under 21 in vista delle qualificazioni agli Europei 2027. Il giovane estremo difensore rientrerà nella Capitale, come gli altri assenti, a pochi giorni dalla sfida contro il Parma.
Tutti gli impegni
ALBANIA - Elseid Hysaj
Qualif. Mondiali 2026 | Polonia-Albania (26.03.2026, 20:45)
Qualif. Mondiali 2026 | Ucraina/Svezia-Albania (31.03.2026, 20:45)
DANIMARCA - Oliver Provstgaard, Gustav Isaksen
Qualif. Mondiali 2026 | Danimarca-Macedonia (26.03.2026, 20:45)
Qualif. Mondiali 2026 | Irlanda/Repubblica Ceca-Danimarca (31.03.2026, 20:45)
ITALIA U21 - Edoardo Motta
Qualif. Europeo 2027 | Italia-Macedonia (26.03.2026, 18:15)
Qualif. Europeo 2027 | Svezia-Italia (31.03.2026, 18:30)
MONTENEGRO - Adam Marusic
Amichevole | Montenegro-Andorra (27.03.2026, 18:00)
Amichevole | Montenegro-Slovenia (31.03.2026, 18:00)
NIGERIA - Fisayo Dele-Bashiru
Amichevole | Nigeria-Iran (27.03.2026, 14:00)
Amichevole | Giordania-Nigeria (31.03.2026, 14:00)
POLONIA U19 - Adrian Przyborek
Europei Under 19 | Polonia-Portogallo (25.03.2026, 17:00)
Europei Under 19 | Inghilterra-Polonia (28.03.2026, 12:00)
Europei Under 19 | Serbia-Polonia (31.03.2026, 17:00)
SENEGAL - Boulaye Dia
Amichevole | Senegal-Perù (28.03.2026, 17:00)
Amichevole | Senegal-Gambia (31.03.2026, 21:00)
SERBIA - Petar Ratkov
Amichevole | Spagna-Serbia (27.03.2026, 21:00)
Amichevole | Arabia Saudita-Serbia (31.03.2026, 18:00)