Siviglia, ufficiale l'esonero di Matías Almeyda: il comunicato

Matías Almeyda è stato ufficialmente sollevato dall'incarico di allenatore al Siviglia

Ginevra Sforza /
Photo by Fran Santiago/Getty Images via Onefootball
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La sconfitta rimediata contro il Valencia nell’ultima giornata di La Liga ha messo fortemente in discussione la posizione dell’ex biancoceleste Matías Almeyda.

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Il rendimento negativo

L’andamento del Siviglia nelle ultime settimane è costato caro al tecnico: la dirigenza ha deciso di intervenire per provare a salvare una stagione sempre più complicata, con la squadra attualmente sull’orlo della retrocessione.

Ferma a 31 punti, infatti, la formazione andalusa rischia seriamente di compromettere il proprio cammino in campionato. La fiducia nei confronti dell’allenatore si è esaurita e, pochi minuti fa, il club ha ufficializzato l’esonero.

In 32 partite disputate, il Siviglia ha collezionato 10 vittorie, 5 pareggi e 17 sconfitte: numeri che impongono un cambio di marcia immediato per evitare il peggio e allontanare definitivamente lo spettro della retrocessione.

Il comunicato del club

Matías Almeyda è stato sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra del Siviglia. Il tecnico argentino lascia il club dopo 32 partite ufficiali alla guida della squadra, 29 con la Liga e 3 in Copa del Rey, disputate dal suo arrivo lo scorso giugno.

Il Siviglia FC desidera ringraziare Matias Almeyda e il suo staff per l'impegno e la professionalità dimostrati e gli augura il meglio per il futuro.

 

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