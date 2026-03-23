Siviglia, ufficiale l'esonero di Matías Almeyda: il comunicato
Matías Almeyda è stato ufficialmente sollevato dall'incarico di allenatore al Siviglia
La sconfitta rimediata contro il Valencia nell’ultima giornata di La Liga ha messo fortemente in discussione la posizione dell’ex biancoceleste Matías Almeyda.
Il rendimento negativo
L’andamento del Siviglia nelle ultime settimane è costato caro al tecnico: la dirigenza ha deciso di intervenire per provare a salvare una stagione sempre più complicata, con la squadra attualmente sull’orlo della retrocessione.
Ferma a 31 punti, infatti, la formazione andalusa rischia seriamente di compromettere il proprio cammino in campionato. La fiducia nei confronti dell’allenatore si è esaurita e, pochi minuti fa, il club ha ufficializzato l’esonero.
In 32 partite disputate, il Siviglia ha collezionato 10 vittorie, 5 pareggi e 17 sconfitte: numeri che impongono un cambio di marcia immediato per evitare il peggio e allontanare definitivamente lo spettro della retrocessione.
Il comunicato del club
Matías Almeyda è stato sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra del Siviglia. Il tecnico argentino lascia il club dopo 32 partite ufficiali alla guida della squadra, 29 con la Liga e 3 in Copa del Rey, disputate dal suo arrivo lo scorso giugno.
Il Siviglia FC desidera ringraziare Matias Almeyda e il suo staff per l'impegno e la professionalità dimostrati e gli augura il meglio per il futuro.