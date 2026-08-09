Doppietta di Zaccagni, la Lazio vince contro il Frosinone: le parole di Marusic

Si è concluso in vittoria l'ultimo test precampionato della Lazio, allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.

Zaccagni cerca subito il tiro in porta con un destro da fuori area. Poi ci prova Calò con il destro, ma la palla finisce alta sopra la traversa. È proprio lui, però, a segnare il gol che porta in vantaggio il Frosinone: il calciatore, classe '97, segna l'1 a 0 per la squadra di Alvini, dopo il palo di Raimondo. È Zaccagni a portare in pareggio il match: al 22esimo il numero 10 della Lazio mette la palla in rete, firmando così l'1 a 1. C'è stato spazio anche per un cooling break al 25esimo del primo tempo, le squadre si fermano per rinfrescarsi, ghiaccio sulla coscia destra per Provstgaard. Alla ripresa, Cancellieri ci prova di testa su un assist di Zaccagni, ma il pallone termina sul fondo. Sulla pressione di Koutsoupias, calcia verso la porta Dele Bashiru con il pallone che finisce fuori dalla rete.

Si apre il secondo tempo con un salvatggio di Palmisani sul tiro di Rovella. Al ventunesimo della ripresa, Gattuso mette in campo Ratkov, a sostituire Dia, Romano e Noslin. Escono quindi anche Marusic Cancellieri e, successivamente, Taylor. Dopo il tiro di Ratkov, che prova a centrare la rete di testa, si ferma

il gioco: un problema allo scaprino destro per l'attaccante, il numero 20 della Lazio ha dovuto aspettare un minuto prima di poter rientrare in campo. A due minuti dal novantesimo, Lazzari guadagna un calcio di rigore sulla trattenuta di Zerbin. Segna dal dischetto Zaccagni, il numero 10 della Lazio spiazza il portiere del Frosinone, Palmisani. A colorare il Benito Stirpe sono i numerosi tifosi biancocelesti: un boato di lazialità nei minuti di recupero sulle note de "I giardini di marzo".

Si chiude in vittoria per i biancocelesti l'ultimo test precampionato. Il prossimo appuntamento sarà il 16 agosto: la Lazio sarà impegnata nei trentaduesimi di Coppa Italia.

Dopo l'amichevole, Marusic ha lasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style:

Il Frosinone ha tanti ragazzi giovani che lottano insieme. Noi abbiamo dimostrato come vogliamo giocare questo anno, con l'atteggiamento giusto, con voglia e motivazione di vincere le partite. Siamo riusciti a vincere questa partita, questo porta fiducia. Mancano sette giorni e giochiamo la Coppa Italia, una partita importante per me. Abbiamo lottato per ogni pallone, succede che prendi gol, poi serve tanta voglia e motivazione di prendere il risultato e giocare la partita fino alla fine. Parliamo tanto con i ragazzi nuovi, serve un po' di tempo ma anche loro hanno capito cosa è la Lazio, quando mettono la maglia devono dare il massimo.