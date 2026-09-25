"Libera la Lazio" ovunque: l'immagine che compare durante Italia-Belgio
Tra gli spalti dell'Olimpico continua la protesta dei tifosi laziali: “Libera la Lazio” è l'immagine che si vede allo stadio
Sconfitta per l'Italia contro il Belgio
Sconfitta per l'Italia, il Belgio trova la vittoria con due reti segnate da Godts e Lukébakio.
“Libera la Lazio” tra gli spalti dell'Olimpico
Ma intanto, tra gli spalti dell'Olimpico continua la protesta dei tifosi laziali: “Libera la Lazio” è l'immagine che si vede allo stadio.