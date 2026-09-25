"Libera la Lazio" ovunque: l'immagine che compare durante Italia-Belgio

Tra gli spalti dell'Olimpico continua la protesta dei tifosi laziali: “Libera la Lazio” è l'immagine che si vede allo stadio

Alisia Cerqua /

Sconfitta per l'Italia contro il Belgio 

Sconfitta per l'Italia, il Belgio trova la vittoria con due reti segnate da Godts e Lukébakio.

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“Libera la Lazio” tra gli spalti dell'Olimpico

Ma intanto, tra gli spalti dell'Olimpico continua la protesta dei tifosi laziali: “Libera la Lazio” è l'immagine che si vede allo stadio. 

 

 

 

C'è l'ok da parte della FIGC per fare partire il calciomercato invernale già a fine dicembre, manca la decisione della FIFA