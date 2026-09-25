C'è l'ok da parte della FIGC per fare partire il calciomercato invernale già a fine dicembre, manca la decisione della FIFA

Calciomercato invernale già a dicembre?

Secondo quanto raccolto da Il Corriere dello Sport, il calciomercato invernale potrebbe cominciare in anticipo. Il Consiglio federale della FIGC ha infatti approvato la modifica della data di apertura della seconda finestra trasferimenti della stagione 2026/27, fissandola al 28 dicembre 2026 anziché al tradizionale 1°gennaio.

Manca il parere della FIFA

La decisione è arrivata su richiesta della Lega Serie A, alla quale hanno aderito anche Lega B e Lega Pro. Ma, per rendere effettiva davvero la modifica, è necessario attendere anche la decisione della FIFA. Se darà un parere favorevole, già negli ultimi giorni dell'anno 2026 si potrà cominciare con il calciomercato invernale.

Le altre novità

Durante il consiglio federale sono state anche approvate delle altre novità. Su richiesta della Lega Nazionale Dilettanti, è stata estesa alla Serie D l’applicazione dell’articolo 52, comma 10, delle NOIF, relativo alle richieste delle città che non riescono a iscrivere il proprio club di riferimento. C'è stato l'ok anche all'introduzione delle figure del direttore tecnico federale e del coordinatore dei progetti delle attività giovanili.

Dopo la risposta della FIFA, si conosceranno meglio i tempi della nuova sessione di calciomercato invernale.