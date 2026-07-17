Lutto per il CT dell'Italia Silvio Baldini: è morta la figlia Valentina, aveva 30 anni
Valentina, affetta dalla nascita da una grave tetraparesi spastica, aveva 30 anni. Cordoglio da FIGC e dalla Lazio
Il mondo del calcio italiano è stato colpito da una notizia profondamente dolorosa. Silvio Baldini, allenatore dell'Under 21 dell'Italia e commissario tecnico ad interim della Nazionale maggiore, ha perso la figlia Valentina, scomparsa nelle scorse ore all'età di 30 anni.
Valentina era affetta dalla nascita da una grave forma di tetraparesi spastica. La notizia, riportata dal Corriere dello Sport, ha suscitato grande commozione e numerosi messaggi di vicinanza nei confronti dell'allenatore e della sua famiglia.
Per Baldini, Valentina rappresentava il centro della sua vita e una fonte inesauribile di insegnamenti. In passato il tecnico aveva raccontato quanto la figlia avesse cambiato il suo modo di vedere il mondo, arrivando ad affermare: "Valentina mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio".
Il cordoglio del mondo del calcio per Silvio Baldini
La scomparsa di Valentina ha unito il mondo del calcio attorno all'allenatore. Alla famiglia Baldini sono arrivati numerosi messaggi di cordoglio da parte delle tifoserie che hanno accompagnato il tecnico durante la sua carriera in panchina. Anche la FIGC e tutto il calcio italiano hanno espresso vicinanza in questo momento di grande dolore.
Il cordoglio della Lazio
La S.S. Lazio esprime le più sentite condoglianze all’allenatore dell’Italia Under 21 e ad interim della Nazionale maggiore, Silvio Baldini, per la scomparsa della figlia Valentina. In questo momento di profondo dolore, il Presidente, lo staff tecnico, i giocatori si stringono con affetto attorno alla famiglia.