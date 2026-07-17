Panchina Italia, il nome di Pirlo scatena le polemiche: cosa sta succedendo

L'ipotesi di vedere Andrea Pirlo sulla panchina della Nazionale italiana continua a far discutere. Quella che potrebbe essere la prima grande scelta tecnica della nuova gestione federale sta infatti dividendo tifosi, opinionisti e addetti ai lavori, creando un clima tutt'altro che sereno per la ripartenza degli Azzurri.

Se la nomina di Giovanni Malagò alla presidenza federale e quella di Paolo Maldini come direttore tecnico avevano raccolto un consenso quasi unanime, il possibile arrivo dell'ex centrocampista campione del mondo del 2006 sta invece alimentando dubbi e perplessità.

La candidatura di Pirlo divide il mondo del calcio

Mentre Malagò, Maldini e l'advisor Leonardo stanno accelerando per incontrare Pirlo, il fronte del calcio italiano appare tutt'altro che compatto. Anche la Lega di Serie A osserva con attenzione gli sviluppi della situazione.

Non è infatti un segreto che, dopo aver sostenuto la candidatura di Malagò alla guida della Federazione, molti club della massima serie avrebbero preferito affidare la panchina azzurra ad Antonio Conte, considerato il profilo ideale per raccogliere l'eredità di Gattuso dopo il successivo periodo di interregno affidato a Baldini.

Serie A orientata su Conte, Malagò preferisce Mancini

Per i club di Serie A, la possibile scelta di Pirlo rappresenterebbe una scommessa troppo rischiosa in una fase particolarmente delicata per il calcio italiano, reduce da tre qualificazioni mondiali fallite.

La preferenza personale dell'ex presidente del Coni, invece, sarebbe rivolta a Roberto Mancini, con il quale Malagò vanta da tempo un rapporto di amicizia e di reciproca stima costruito nel corso degli anni.