Dybala: "Contro la Lazio sarà la mia ultima partita all'Olimpico"

Le dichiarazioni di Paulo Dybala al termine della sfida contro il Parma sul prossimo impegno contro la Lazio

Ginevra Sforza /
Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via Onefootball
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Al termina della vittoria in trasferta contro il Parma, Dybala ha rilasciato alcune dichiarazioni in Superflash riguardo al suo futuro e al prossimo impegno della Roma in campionato contro la Lazio: la stracittadina contro i biancocelesti, in programma il prossimo weekend, sarà infatti l'ultima sfida allo Stadio Olimpico per l'attaccante argentino.

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Dybala in Supeflash

La verità è che non lo so e vorrei sapere anche io qualcosa del mio futuro. Il contratto dice che finisce dopo queste due partite. Quello che posso dire è che probabilmente il derby sarà la mia ultima partita davanti ai tifosi della Roma. Decisione presa? È quello che dice il contratto. La mia idea?La mia idea è mia e la tengo per me, vedremo cosa succederà alla fine del campionato. La società ti ha avvicinato? No (cenno con la testa)

 

 

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