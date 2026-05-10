Dybala: "Contro la Lazio sarà la mia ultima partita all'Olimpico"
Le dichiarazioni di Paulo Dybala al termine della sfida contro il Parma sul prossimo impegno contro la Lazio
Al termina della vittoria in trasferta contro il Parma, Dybala ha rilasciato alcune dichiarazioni in Superflash riguardo al suo futuro e al prossimo impegno della Roma in campionato contro la Lazio: la stracittadina contro i biancocelesti, in programma il prossimo weekend, sarà infatti l'ultima sfida allo Stadio Olimpico per l'attaccante argentino.
Dybala in Supeflash
La verità è che non lo so e vorrei sapere anche io qualcosa del mio futuro. Il contratto dice che finisce dopo queste due partite. Quello che posso dire è che probabilmente il derby sarà la mia ultima partita davanti ai tifosi della Roma. Decisione presa? È quello che dice il contratto. La mia idea?La mia idea è mia e la tengo per me, vedremo cosa succederà alla fine del campionato. La società ti ha avvicinato? No (cenno con la testa)