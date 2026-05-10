Dybala: "Contro la Lazio sarà la mia ultima partita all'Olimpico"

Al termina della vittoria in trasferta contro il Parma, Dybala ha rilasciato alcune dichiarazioni in Superflash riguardo al suo futuro e al prossimo impegno della Roma in campionato contro la Lazio: la stracittadina contro i biancocelesti, in programma il prossimo weekend, sarà infatti l'ultima sfida allo Stadio Olimpico per l'attaccante argentino.

La verità è che non lo so e vorrei sapere anche io qualcosa del mio futuro. Il contratto dice che finisce dopo queste due partite. Quello che posso dire è che probabilmente il derby sarà la mia ultima partita davanti ai tifosi della Roma. Decisione presa? È quello che dice il contratto. La mia idea?La mia idea è mia e la tengo per me, vedremo cosa succederà alla fine del campionato. La società ti ha avvicinato? No (cenno con la testa)