Lazio, rosso per Alessio Romagnoli: il difensore segna un record negativo in Serie A

Serata da dimenticare per Alessio Romagnoli contro l’Inter. Un intervento su Bonny al 59’ è costato al difensore l'espulsione diretta dopo l’intervento del VAR, ora costretto a saltare il derby contro la Roma, una sfida che per lui, laziale doc, ha sempre un sapore speciale.

Difesa sotto esame e critiche di Sarri

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, questo rosso è l’ottavo per il difensore dal 2015-16, rendendolo il giocatore più espulso della Serie A negli ultimi dieci anni. Ormai il nervosismo in casa biancoceleste inizia a farsi sentire: quella di Romagnoli, infatti, è l’ottava espulsione stagionale per la squadra di Maurizio Sarri. Il tecnico non ha nascosto il suo disappunto per la decisione arbitrale, sottolineando quanto la dinamica dell'azione fosse dubbia. Senza il suo leader difensivo per il campionato, la Lazio dovrà ridisegnare il reparto arretrato in un momento cruciale della stagione.

Obiettivo riscatto in Coppa Italia

Fortunatamente, il calcio offre subito una chance per voltare pagina. La squalifica non si applica alla finale di Coppa Italia, dove Romagnoli potrà regolarmente guidare la difesa accanto a Gila. Sarà l'occasione perfetta per riscattarsi contro l'Inter e dimostrare il suo valore proprio di fronte all'attacco più forte del campionato. Per il centrale biancoceleste, la finale non è solo un trofeo in palio, ma un modo per cancellare il rosso dell'ultima sfida.