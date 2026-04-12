Fiorentina-Lazio, Sarri sorride a metà: il punto dall'infermeria biancoceleste

La marcia di avvicinamento della Lazio verso la sfida contro la Fiorentina è segnata dai bollettini medici. Tra assenze pesanti e recuperi fondamentali, le scelte di formazione sono obbligate a cambiare all'ultimo minuto. La gestione delle energie e degli infortuni diventa, in questa fase della stagione, un fattore determinante per le ambizioni della squadra guidata da Maurizio Sarri.

Le note negative

​Le notizie più difficili riguardano il reparto difensivo e la trequarti. Secondo le indiscrezioni di Valerio Marcangeli, Daniel Maldini non riuscirà a recuperare in tempo e salterà ufficialmente il match contro i viola. Ancora più delicata la situazione di Adam Marusic: per il terzino si prospetta una lesione di primo grado, un infortunio che rischia di tenerlo lontano dal terreno di gioco per un periodo prolungato.

​Una buona notizia per il Comandante

​In mezzo a tante difficoltà, arriva finalmente un segnale positivo per l'attacco biancoceleste. Mattia Zaccagni ha superato i problemi fisici e tornerà regolarmente tra i convocati per la prossima gara. Il suo rientro è una boccata d'ossigeno per Sarri, che potrà nuovamente contare sulla fantasia e sul senso del gol dell'esterno azzurro per scardinare la difesa avversaria.