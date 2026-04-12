Fiorentina-Lazio, Sarri sorride a metà: il punto dall'infermeria biancoceleste
Ecco il punto dall'infermeria biancoceleste alla vigilia della sfida Fiorentina-Lazio
La marcia di avvicinamento della Lazio verso la sfida contro la Fiorentina è segnata dai bollettini medici. Tra assenze pesanti e recuperi fondamentali, le scelte di formazione sono obbligate a cambiare all'ultimo minuto. La gestione delle energie e degli infortuni diventa, in questa fase della stagione, un fattore determinante per le ambizioni della squadra guidata da Maurizio Sarri.
Le note negative
Le notizie più difficili riguardano il reparto difensivo e la trequarti. Secondo le indiscrezioni di Valerio Marcangeli, Daniel Maldini non riuscirà a recuperare in tempo e salterà ufficialmente il match contro i viola. Ancora più delicata la situazione di Adam Marusic: per il terzino si prospetta una lesione di primo grado, un infortunio che rischia di tenerlo lontano dal terreno di gioco per un periodo prolungato.
Una buona notizia per il Comandante
In mezzo a tante difficoltà, arriva finalmente un segnale positivo per l'attacco biancoceleste. Mattia Zaccagni ha superato i problemi fisici e tornerà regolarmente tra i convocati per la prossima gara. Il suo rientro è una boccata d'ossigeno per Sarri, che potrà nuovamente contare sulla fantasia e sul senso del gol dell'esterno azzurro per scardinare la difesa avversaria.