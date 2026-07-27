Nazionale, Malagò: "Nuovo CT? Parlerò con tutti il prima possibile, come è giusto che sia"

Il numero uno della FIGC Giovanni Malagò, presente ad un evento de Il Sole 24Ore, ha commentato gli ultimi sviluppi riguardanti la vicenda Pirlo e le polemiche emerse, che rischiano le dimissioni del direttore tecnico della Nazionale e responsabile del Club Italia Paolo Maldini e del suo collaboratore Leonardo.

Il ct? Da questa mattina sto ricevendo tantissimi messaggi. Parlerò con tutti il prima possibile, come è giusto che sia. Per il nostro recupero in termini di credibilità agonistica a livello di vertice, dove nulla è scontato, devi lavorare su ragazzi che oggi hanno dai 13 ai 16 anni. Per questo devi modificare tutta la filiera sotto il profilo della formazione, della cultura e questo implica anche l'allenatore. È una questione di semina, le idee sono molto chiare. Lo stiamo facendo, anche tra mille complessità, perché c'è da fare una trasformazione. C'è da tenere conto che siamo un Paese prima che era calciocentrico, oggi invece, mentre ora non lo siamo più perché ci sono anche tanti altri sport.