Ratiglia (RAI): "Gattuso ha voglia di riscattarsi dalla Nazionale. Partiremo dal decimo posto in giù"

Il commento del giornalista della Rai Fabrizio Ratiglia sull'attuale momento della Lazio. Il vice direttore di Radio Rai e di Rai Radio 1 è intervenuto ai microfoni di Radiosei, soffermandosi brevemente su alcuni biancocelesti e su Rino Gattuso.

Spero nella sorpresa Ratkov, serve una punta che garantisca gol per salvarci senza troppi affanni; non so se Artistico può sbocciare quest’anno, altrimenti urge un attaccante da 12-15 reti altrimenti sarà dura.

Prima che Gattuso firmasse con la Lazio, ho chiesto al collega e amico Francesco Repice di sentirlo e ci ho parlato anche io.

Ha detto che aveva grande fame, voglia di tornare in campo per mettersi alle spalle quanto accaduto in Nazionale. Sicuramente metterà grinta, voglia e determinazione vivendo ogni gara, anche amichevole, come una finale. Spero questo possa aiutarci vivere un campionato tranquillo. L’anno scorso siamo arrivati noni, fino ad ora la campagna acquisti ha visto andare via profili promettenti e arrivare poco e nulla, poi si vuole risparmiare sugli ingaggi, quindi è evidente che partiamo dal decimo posto in giù.