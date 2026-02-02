Romagnoli-Lazio, verso la convivenza forzata: la strategia dell'Al-Sadd

Con il mercato ormai chiuso in Qatar, l'Al-Sadd ha pensato ad una nuova strategia per portare il difensore centrale della Lazio alla corte di Roberto Mancini: secondo quanto raccolto da Alfredo Pedullà, il club qatariota ha promesso a Romagnoli di ingaggiarlo la prossima estate, quando il suo contratto sarà ufficialmente scaduto con i biancocelesti. Tuttavia, questa situazione costringe il giocatore a restare nella Capitale fino a fine stagione.

