Isaksen: "Alla Lazio rendimento diverso. È folle che la mia media gol sia così diversa"

Intervenuto ai microfoni di TV MIDTVEST, Gustav Isaksen ha analizzato il divario tra le prestazioni offerte in Italia e quelle con la selezione danese. L'esterno biancoceleste con la Danimarca sta vivendo un momento brillante e dove i numeri parlano chiaro: sono 6 i gol messi a segno con la sua nazionale in 14 gare disputate, accompagnati anche da un assist.

Rendimento diverso con la Lazio

Un andamento ben diverso rispetto a quello registrato con la Lazio, dove il suo contributo sotto porta è stato più contenuto da quando veste la maglia laziale, con 13 reti e 11 assist in 113 partite complessive.

Le parole di Isaksen