Isaksen: "Alla Lazio rendimento diverso. È folle che la mia media gol sia così diversa"
Le dichiarazioni di Gustav Isaksen ai microfoni di TV MIDTVEST
Intervenuto ai microfoni di TV MIDTVEST, Gustav Isaksen ha analizzato il divario tra le prestazioni offerte in Italia e quelle con la selezione danese. L'esterno biancoceleste con la Danimarca sta vivendo un momento brillante e dove i numeri parlano chiaro: sono 6 i gol messi a segno con la sua nazionale in 14 gare disputate, accompagnati anche da un assist.
Rendimento diverso con la Lazio
Un andamento ben diverso rispetto a quello registrato con la Lazio, dove il suo contributo sotto porta è stato più contenuto da quando veste la maglia laziale, con 13 reti e 11 assist in 113 partite complessive.
Le parole di Isaksen
Sento che alla Lazio i compagni mi coinvolgono molto, e questo mi rende molto felice del nostro modo di giocare. Tuttavia, è un po' folle che la mia media gol sia così diversa rispetto a quella in Nazionale. In Italia i difensori sono molti forti e in Serie A non si segnano meno gol. Probabilmente questo influisce.