Isaksen: "Alla Lazio rendimento diverso. È folle che la mia media gol sia così diversa"

Le dichiarazioni di Gustav Isaksen ai microfoni di TV MIDTVEST

Ginevra Sforza /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

Intervenuto ai microfoni di TV MIDTVEST, Gustav Isaksen ha analizzato il divario tra le prestazioni offerte in Italia e quelle con la selezione danese. L'esterno biancoceleste con la Danimarca sta vivendo un momento brillante e dove i numeri parlano chiaro: sono 6 i gol messi a segno con la sua nazionale in 14 gare disputate, accompagnati anche da un assist. 

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Rendimento diverso con la Lazio

Un andamento ben diverso rispetto a quello registrato con la Lazio, dove il suo contributo sotto porta è stato più contenuto da quando veste la maglia laziale, con 13 reti e 11 assist in 113 partite complessive. 

Le parole di Isaksen

Sento che alla Lazio i compagni mi coinvolgono molto, e questo mi rende molto felice del nostro modo di giocare. Tuttavia, è un po' folle che la mia media gol sia così diversa rispetto a quella in Nazionale. In Italia i difensori sono molti forti e in Serie A non si segnano meno gol. Probabilmente questo influisce.

 

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