Sarri ripensa alla Lazio: il confronto con Napoli, Chelsea e Juve
In un’intervista, Maurizio Sarri ha confrontato le sue esperienze e spiegato perché alla Lazio trovò un calcio vicino alla sua idea.
Maurizio Sarri ha ripercorso le sue esperienze in panchina in un’intervista al Corriere della Sera Bergamo. Parlando della Lazio, ha detto di aver trovato un modo di giocare vicino alla sua idea di calcio.
Il giudizio di Sarri sulla Lazio
«Alla Lazio non ho trovato un calcio tanto diverso da quello che intendo io», ha spiegato Sarri. Il tecnico ha inserito il riferimento ai biancocelesti in un confronto con le sue altre esperienze.
Napoli, Chelsea e Juventus: partenze diverse
Secondo Sarri, ogni esperienza ha richiesto tempi propri e non può essere paragonata direttamente alle altre. A Napoli trovò una squadra già strutturata. Con il Chelsea partì molto bene, mentre alla Juventus incontrò alcune difficoltà iniziali.
Nella pagina successiva: Il confronto tra le esperienze di Sarri