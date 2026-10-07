Serie A, quali sono i calciatori tornati infortunati dalle nazionali?

La Serie A riparte sabato 10 ottobre dopo una sosta per le nazionali durata 20 giorni. Tra i calciatori rientrati con problemi fisici ci sono tre giocatori dell’Italia: Giacomo Raspadori, Antonio Vergara e Nicolò Zaniolo.

La pausa ha avuto conseguenze anche per tre giocatori dell’Italia Under 21. Secondo la fonte, metà dei 20 club di Serie A è alle prese con infortuni accusati dai propri calciatori durante gli impegni con le nazionali.

Italia: le condizioni di Raspadori, Vergara e Zaniolo

Per Raspadori è stata indicata una distrazione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Vergara ha riportato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro, mentre per Zaniolo si tratta di una lesione al bicipite femorale della coscia destra.

Under 21 e altri calciatori rientrati con problemi fisici

Tra i giocatori dell’Italia Under 21, Antonio Raimondo presenta una tendinopatia inserzionale del tendine d’Achille destro. Costantino Favasuli ha una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra; Niccolò Fortini un problema muscolare alla coscia destra.

Emil Holm, convocato dalla Svezia, è stato sottoposto a un intervento di sutura del tendine degli hamstring della coscia destra: il recupero è stimato in 4-6 mesi. Per Daniel Birligea, della Romania, la lesione al vasto intermedio del quadricipite sinistro comporta almeno due settimane di stop. Lo svizzero Under 21 Franz-Ethan Meichtry ha riportato una distrazione alla muscolatura di un’anca.

L’islandese Albert Gudmundsson ha subito una lussazione dell’articolazione gleno-omerale sinistra. Per l’ecuadoriano Estupinan è segnalata una distorsione al ginocchio con fastidio interno. L’uruguaiano Mathias Olivera ha una lesione distrattiva dell’otturatore esterno destro, mentre il kosovaro Arijanet Muric è alle prese con un problema fisico non precisato. Idrissa Gueye, del Senegal, è stato operato alla caviglia destra: i tempi di recupero stimati sono di tre mesi.

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