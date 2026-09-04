Pedullà: "La Lazio ha riattivato i contatti con Diogo Leite…"

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Lazio nelle ultime ore ha riavviato i contatti con Diogo Leite

Beniamino Civitelli /
Photo by Pau Barrena/Getty Images via Onefootball
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Il mercato si è chiuso e per completare la rosa si può attingere, ormai, solo dagli svincolati. La Lazio sta monitorando i giocatori senza contratto soprattutto difensori e centrocampisti.

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Occhi su Diogo Leite

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Lazio nelle ultime ore ha riavviato i contatti con Diogo Leite, il quale ha un'importante offerta dall'Arabia. La risposta è attesa in pochi giorni.

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