Pedullà: "La Lazio ha riattivato i contatti con Diogo Leite…"

Il mercato si è chiuso e per completare la rosa si può attingere, ormai, solo dagli svincolati. La Lazio sta monitorando i giocatori senza contratto soprattutto difensori e centrocampisti.

Occhi su Diogo Leite

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Lazio nelle ultime ore ha riavviato i contatti con Diogo Leite, il quale ha un'importante offerta dall'Arabia. La risposta è attesa in pochi giorni.

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