Sky e Now scendono in campo: al via undici mesi di grande calcio ed emozioni live

Il conto alla rovescia è terminato: la super stagione calcistica 2026-2027 di Sky e Now è pronta a partire il 12 agosto con la Supercoppa Europea tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Si vivranno oltre undici mesi di pura adrenalina, con più di duemila partite in diretta e quattromila ore di grande calcio da non perdere.

Serie A, campionati esteri e la carica della Serie C

Il pallone torna a rotolare sui campi di Serie A dal 22 agosto, con 3 match a turno in co-esclusiva e almeno 30 big match imperdibili, tra cui i derby di Milano e le sfide più calde del campionato. Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, spazio anche alla Serie C dal 23 agosto con sessanta squadre pronte a darsi battaglia, e alle grandi emozioni internazionali grazie alle esclusive di Premier League, Bundesliga e calcio europeo femminile.

Le grandi Coppe e i volti storici del campo

Da settembre si accendono le luci delle Coppe Europee con ben sette squadre italiane in corsa per il trionfo: la Champions League in esclusiva con ben 185 partite su 203, l'Europa League e la Conference. A raccontare tutte le emozioni ci penserà una squadra di campioni formidabile in studio, composta da volti storici come Alessandro Del Piero, Fabio Capello, Paolo Di Canio, Zvonimir Boban, Billy Costacurta e Beppe Bergomi.