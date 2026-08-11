Lazio, senti Marchegiani: "L'ambiente si è rotto e Gattuso è l'uomo perfetto in questa fase"
Luca Marchegiani, ex portiere del club biancoceleste, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai taccuini de Il Messaggero
Luca Marchegiani, ex portiere del club biancoceleste, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai taccuini de Il Messaggero.
L'intervento di Marchegiani a Il Messaggero
L'arrivo di Gattuso
La Lazio non poteva scegliere uno più bravo di Gattuso per affrontare una stagione che si preannuncia difficile. L’ambiente si è rotto, il pubblico ha abbandonato lo stadio e il club non investe. Ma Rino è bravo: a Pisa ha retto una situazione difficilissima da solo. Deve solo convincere i giocatori a non crearsi alibi e a seguirlo dal punto di vista emotivo.
Sarri e l'Atalanta
L'Atalanta ha fatto bene: secondo me era una strada da imboccare quando Gasperini ha detto addio. Nessuno avrebbe potuto fare meglio di lui. Sarri capovolgerà tutto e, se i giocatori lo the seguiranno, per le altre big sarà un pericolo costante.
Nazionale
La Nazionale deve diventare il traino di tutto il movimento. Mancini è un grande CT, ma tutto è diventato polemica perché si è fatto finta di cambiare e non è cambiato niente.