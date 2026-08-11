Lazio, senti Marchegiani: "L'ambiente si è rotto e Gattuso è l'uomo perfetto in questa fase"

Luca Marchegiani, ex portiere del club biancoceleste, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai taccuini de Il Messaggero

Michelle De Angelis /
Gennaro Gattuso - Via onfeootball (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)
Gennaro Gattuso - Via onfeootball (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Luca Marchegiani, ex portiere del club biancoceleste, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai taccuini de Il Messaggero. 

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L'intervento di Marchegiani a Il Messaggero

L'arrivo di Gattuso

La Lazio non poteva scegliere uno più bravo di Gattuso per affrontare una stagione che si preannuncia difficile. L’ambiente si è rotto, il pubblico ha abbandonato lo stadio e il club non investe. Ma Rino è bravo: a Pisa ha retto una situazione difficilissima da solo. Deve solo convincere i giocatori a non crearsi alibi e a seguirlo dal punto di vista emotivo.

Sarri e l'Atalanta

L'Atalanta ha fatto bene: secondo me era una strada da imboccare quando Gasperini ha detto addio. Nessuno avrebbe potuto fare meglio di lui. Sarri capovolgerà tutto e, se i giocatori lo the seguiranno, per le altre big sarà un pericolo costante.

Nazionale

La Nazionale deve diventare il traino di tutto il movimento. Mancini è un grande CT, ma tutto è diventato polemica perché si è fatto finta di cambiare e non è cambiato niente.

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