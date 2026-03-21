Ass. Onorato su Lotito: "Solidarietà. Intimidazioni da condannare"

Alessandro Onorato è attualmente Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, nominato nella giunta del sindaco Roberto Gualtieri. Spesso ha parlato anche del progetto della Lazio legato alla ristrutturazione dello stadio Flaminio. Nelle ultime ore ha espresso anche il suo pensiero su quanto accaduto al presidente della Lazio, Claudio Lotito.

Le sue parole

Esprimo la massima solidarietà al Presidente della Lazio e Senatore Claudio Lotito per il quadro emerso nelle ultime ore dalle indagini di Marino. Certo che gli inquirenti accerteranno ogni responsabilità e faranno piena luce sulla vicenda, condanno con fermezza ogni forma di violenza, pressione e intimidazione”.

Maggiori dettagli sulla situazione

Marino, via Gramsci 22. Una tipografia: Artigiana Tipografica. È da qui che i carabinieri ripartono. Dalla perquisizione del centro copie legato alla tifoseria della Lazio, gestito dagli stessi proprietari della Mcm Lazio Beer and Shop, pub di Frascati a tinte biancocelesti.

Striscioni, manifesti, adesivi. E poi le telefonate nella notte. La pressione costante. Il tentativo – questa è la contestazione - di costringere il presidente della Lazio a vendere. Di alterare il mercato di una società calcistica quotata in borsa.