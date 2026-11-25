Danilo Cataldi è il primo nome nella lista del Bologna per rinforzare il centrocampo a gennaio. Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, L’ipotesi dipende però da due condizioni: che il giocatore abbia superato del tutto il problema fisico con cui ha convissuto negli ultimi mesi e che le richieste di Claudio Lotito per il suo cartellino non siano troppo alte. Il contratto del centrocampista con la Lazio scade a giugno. Se la pista non dovesse concretizzarsi, l’alternativa indicata è Warren Bondo.

il Bologna considera Cataldi una soluzione gradita e fattibile. Il club punta ad acquistare un mediano alla riapertura del mercato di gennaio, una necessità nota già da agosto.

Cataldi, le condizioni per l’ipotesi Bologna

L’interesse del Bologna per Cataldi non nasce ora. Gli uomini dell’area tecnica avevano già pensato di portarlo a Casteldebole nell’anno in cui il centrocampista della Lazio passò invece alla Fiorentina. In viola trovò come allenatore Raffaele Palladino e disputò una grande stagione.

Tra il tecnico e Cataldi c’è stima reciproca. Palladino sarebbe felice di allenarlo di nuovo e anche il centrocampista ha grande considerazione di lui. Giovanni Sartori e Marco Di Vaio, per il momento, non vogliono affrontare pubblicamente il tema del mercato. La fonte ritiene possibile che si siano già mossi per capire prima le intenzioni del giocatore e poi quelle della Lazio.

Per il Bologna, dunque, Cataldi resta la prima scelta, a condizione che il guaio fisico sia completamente alle spalle e che l’eventuale trattativa con Lotito sia sostenibile. Il centrocampista ha 32 anni e arriverà a scadenza contrattuale a giugno.

Bondo, l’alternativa che Palladino conosce dal Monza

Se non dovessero esserci le condizioni per arrivare a Cataldi, il Bologna guarda a Warren Bondo. Il centrocampista è attualmente fuori rosa al Milan, dopo aver trascorso il campionato passato nella Cremonese. Anche lui ha già lavorato con Palladino, ai tempi del Monza.

Rispetto a Cataldi, Bondo è un classe 2003 e non occuperebbe un posto in lista. I due profili hanno inoltre un elemento in comune: conoscono il campionato italiano. Palladino e il Bologna cercano rinforzi che non debbano impiegare tempo per adattarsi alla realtà del calcio italiano.

Per quanto possibile, lo stesso criterio guiderà la ricerca di giocatori destinati agli altri reparti. Il discorso è più complicato soprattutto per gli attaccanti: in Italia, chi dispone di profili affidabili tende a trattenerli oppure chiede cifre che il Bologna non è disposto a spendere.

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