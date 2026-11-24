Jannik Sinner è stato operato con successo al ginocchio destro nella clinica Pihlajalinna di Turku, in Finlandia. Il tennista ha lasciato la struttura il 24 novembre 2026, intorno alle 16.50 locali, le 15.50 in Italia. È uscito in stampelle dopo l’intervento eseguito in mattinata dal professor Lasse Lempainen.

L’intervento a Turku e l’uscita dalla clinica

Lempainen ha eseguito un allungamento della bandelletta ileotibiale. Si tratta della soluzione meno invasiva e meno stressante per l’articolazione del ginocchio tra quelle descritte nell’articolo. Nelle settimane precedenti, Sinner e il suo staff avevano tentato senza successo una terapia conservativa.

Ad accompagnarlo c’erano, tra gli altri, il padre Hanspeter e il medico di fiducia Zangrillo. All’uscita dall’ospedale Sinner è apparso stanco, ma si è fermato per una foto con due fan prima di salire sul van e lasciare la struttura. È la prima foto del tennista dopo l’operazione.

Le parole di Sinner e l’inizio del recupero

In un messaggio pubblicato su Instagram, Sinner ha spiegato il percorso che ha preceduto l’operazione: «Nei mesi scorsi, insieme al mio team, abbiamo cercato di curare l'infortunio evitando la chirurgia. Dopo alcuni progressi molto incoraggianti, sfortunatamente il mio ginocchio non ha risposto come desiderato, ed ecco perché oggi mi sono sottoposto a un'operazione minore per migliorare le condizioni della banda ileotibiale».

Il tennista ha poi rivolto il pensiero al ritorno in campo e ringraziato chi lo sostiene: «Mi manca moltissimo essere in campo, ora inizio il processo di recupero, sempre insieme alla squadra. Grazie a tutti per il supporto». Tra i primi ad augurargli una pronta ripresa c’è stato l’amico rivale Alex De Minaur. Per Sinner cominciano ora il riposo e la riabilitazione, con la speranza di lasciarsi alle spalle il periodo più complicato della sua carriera.

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