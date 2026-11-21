Gennaro Gattuso e Claudio Lotito hanno cenato insieme a Formello, in un clima di crescente intesa tra l'allenatore e il presidente della Lazio. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere della Sera, l'incontro si è tenuto ieri ed è stato un'occasione per parlare della squadra e delle dinamiche interne al centro sportivo.

La cena e il confronto sul lavoro svolto

Il colloquio non sarebbe stato dedicato soprattutto alle strategie future. Lotito e Gattuso avrebbero piuttosto fatto il punto sul lavoro delle ultime settimane, mentre i risultati sul campo accompagnano la crescita della Lazio.

Alla serenità legata al percorso della squadra si aggiunge quella nei rapporti tra società e staff tecnico. Il confronto tra presidente e allenatore riflette la volontà di procedere nella stessa direzione e di condividere gli obiettivi sportivi.

Lotito segue la quotidianità di Formello

Il presidente sta mostrando maggiore interesse per la vita quotidiana del centro sportivo. Chiede aggiornamenti sulle condizioni della squadra e sull'organizzazione delle attività, seguendo più da vicino il lavoro di Gattuso.

La sua presenza vuole essere anche un segnale di sostegno allo staff tecnico e ai calciatori. Lotito intende far sentire la propria vicinanza al gruppo e accompagnare il percorso di crescita intrapreso dalla Lazio.

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA: La fiducia tra Gattuso e Lotito