Lazio senza Zaccagni: Taylor in pole, Gudmundsson può salire nelle gerarchie
L’eventuale impiego di Gudmundsson potrebbe portarlo davanti a Pinamonti; Frattesi è indicato come terza scelta.
Zaccagni - Fraioli
Senza Zaccagni contro il Lecce, la Lazio cambierà primo rigorista nella 12ª giornata di Serie A. Secondo quanto riportato da FantaMaster, La prima opzione dagli undici metri è Kenneth Taylor, con Pinamonti indicato come seconda ipotesi.
Zaccagni assente contro il Lecce
L’assenza di Zaccagni nella sfida casalinga inciderà sui piani di gioco della Lazio. La scelta del suo sostituto dal dischetto è un elemento da considerare anche in ottica fantacalcio.
Taylor è la prima opzione dal dischetto
La posizione di Taylor era già emersa alcune settimane fa attraverso dichiarazioni dello stesso giocatore. L’ex Ajax resta in pole per calciare un eventuale rigore contro il Lecce.