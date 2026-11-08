Gasperini e la Lazio: «Siamo tutti sul trespolo, come i gufi!»

Gian Piero Gasperini seguirà con interesse le partite della Lazio e dell'Inter contro Napoli e Como. Secondo quanto riportato da SkySport, Dopo la vittoria della Roma, il tecnico ha scherzato sull'attesa dei risultati di domani, che potrebbero dare ancora più peso al successo della sua squadra.

La Roma aspetta i risultati dopo la vittoria

I giallorossi hanno già giocato e saranno spettatori di una domenica che interessa la loro classifica. Gasperini spera di poter festeggiare al termine della giornata, dopo aver seguito le gare delle altre squadre.

Lazio-Napoli, una delle sfide seguite dalla Roma

Tra le partite in programma domani c'è quella tra Lazio e Napoli. La Roma guarderà anche l'Inter contro il Como: Gasperini ha parlato dei due incontri nell'intervista rilasciata a SkySport dopo la partita.

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