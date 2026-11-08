Napoli-Lazio: le formazioni ufficiali
Le scelte di mister Gattuso e Allegri
Photo by Claudio Villa/Getty Images for Lega Serie A)
Napoli-Lazio, oggi a 12:30
Tutto pronto al Maradona di Napoli, per la 11° di Serie A tra il Napoli di Allegri e la capolista Lazio di Gattuso.
Ecco le formazioni uffciali
Napoli: Milinković-Savić; Gilmour, Mctominay, De Bruyne, Rrahmani, Marin, Olivera, Højlund, Vergara, Beukema, Lang
A disp.: Meret, Contini, Baridò, Lucca, Politano, Giovane, Pereyra, Chiummariello, Melnyk, Lieto, Anguissa
All. Allegri
LAZIO: Mandas; Pinamonti, Isaksen, Noslin, Floriani M., Frattesi, Tavares, Belahyane, Taylor, Provstgaard, Šutalo
A disp.: Motta, Renzetti, Leite, Pellegrini, Doekhi, Rovella, Dele-Bashiru, Cancellieri, Pedraza, Przyborek, Lazzari, Cataldi, Serra, Farcomeni, Marusic
All: Gattuso