Napoli-Lazio: le formazioni ufficiali

Le scelte di mister Gattuso e Allegri

Alisia Cerqua /
Photo by Claudio Villa/Getty Images for Lega Serie A)
Photo by Claudio Villa/Getty Images for Lega Serie A)

Napoli-Lazio, oggi a 12:30

Tutto pronto al Maradona di Napoli, per la 11° di Serie A tra il Napoli di Allegri e la capolista Lazio di Gattuso.

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Ecco le formazioni uffciali

Napoli: Milinković-Savić; Gilmour, Mctominay, De Bruyne, Rrahmani, Marin, Olivera, Højlund, Vergara, Beukema, Lang

A disp.: Meret, Contini, Baridò, Lucca, Politano, Giovane, Pereyra, Chiummariello, Melnyk, Lieto, Anguissa

All. Allegri

LAZIO: Mandas; Pinamonti, Isaksen, Noslin, Floriani M., Frattesi, Tavares, Belahyane, Taylor, Provstgaard, Šutalo

A disp.: Motta, Renzetti, Leite, Pellegrini, Doekhi, Rovella, Dele-Bashiru, Cancellieri, Pedraza, Przyborek, Lazzari, Cataldi, Serra, Farcomeni, Marusic

All: Gattuso

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