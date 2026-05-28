Flaminio-Lazio: conferenza preliminare dei servizi svolta in un clima “positivo e costruttivo”

Come riportato dall'agenzia di stampa Italpress, l’incontro che ha aperto la conferenza preliminare dei servizi per il progetto della Lazio sulla riqualificazione, ammodernamento e ampliamento dello stadio Flaminio si è svolto in un clima “positivo e costruttivo”.

Lotito ha presentato il progetto

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

La prima riunione, che si è svolta da remoto ed è iniziata intorno a mezzogiorno, ha visto la società biancoceleste, a partire dal presidente Claudio Lotito, presentare il progetto preliminare dando risalto ai punti principali, da quelli relativi alla mobilità, con riferimento in particolare alle soluzioni per i parcheggi, alle soluzioni adottate in termini di risparmio energetico, oltre al tema del vincolo.

L'iter

Con oggi, quindi, inizia un iter di 45 giorni (più qualche settimana di proroga) al termine del quale gli esperti dei vari enti presenteranno i propri pareri e prescrizioni che la Lazio utilizzerà per redigere il progetto definitivo.