De Laurentis scioglie le riserve: Allegri allenerà il Napoli
Come riportato da Fabrizio Romano, il prossimo allenatore del Napoli sarà Massimiliano Allegri
Massimiliano Allegri - Depositphotos
Il valzer delle panchine è entrato nel vivo: dopo l'addio di Conte al Napoli, De Laurentis ha dovuto scegliere il suo successore.
Allegri al Napoli
Come riportato da Fabrizio Romano, il prossimo allenatore del Napoli sarà Massimiliano Allegri. L'ex allenatore del Milan firmerà un contratto biennale con i partenopei dopo aver risolto gli ultimi passaggi burocratici legati alla risoluzione con i rossoneri.
Il post su Instagram