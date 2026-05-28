De Laurentis scioglie le riserve: Allegri allenerà il Napoli

Come riportato da Fabrizio Romano, il prossimo allenatore del Napoli sarà Massimiliano Allegri

Beniamino Civitelli /
Massimiliano Allegri - Depositphotos
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Il valzer delle panchine è entrato nel vivo: dopo l'addio di Conte al Napoli, De Laurentis ha dovuto scegliere il suo successore.

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Allegri al Napoli

Massimiliano Allegri - Depositphotos
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Come riportato da Fabrizio Romano, il prossimo allenatore del Napoli sarà Massimiliano Allegri. L'ex allenatore del Milan firmerà un contratto biennale con i partenopei dopo aver risolto gli ultimi passaggi burocratici legati alla risoluzione con i rossoneri. 

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