Lazio-Cagliari, dubbi sul gol di Pinamonti: era da fermare la partita? La risposta di Calvarese

Gianpaolo Calvarese si è espresso sui propri social in merito all'incontro tra la Lazio e il Cagliari di ieri pomeriggio, terminata con un 2-1 per la rosa guidata da mister Gattuso. L'aspetto che ha suscitato più dubbi nel corso dei 90 minuti di gioco riguarda la rete messa a segno da Andrea Pinamonti, che ha siglato la vittoria delle aquile. All'inizio dell'azione, infatti, Deiola era stato colpito violentemente da una pallonata al volto, crollando dolorante a terra, episodio che ha suscitato il dubbio se il gioco dovesse essere fermato o meno.

Il parere di Calvarese e Giacomelli