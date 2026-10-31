Lazio-Cagliari, Winks e Maldini convocati: le scelte di Pisacane
Il centrocampista rientra dopo l'assenza per infortunio; nella lista diramata dal tecnico figurano anche Caprile e Mina.
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Fabio Pisacane ha convocato Harry Winks per la sfida del Cagliari contro la Lazio all'Olimpico. Il centrocampista torna a disposizione dopo l'assenza per infortunio. Il tecnico ha diramato la lista alla vigilia della partita.
Caprile, Sherri e Radunovic tra i portieri
I portieri convocati sono Caprile, Sherri e Radunovic.
I difensori e il rientro di Winks a centrocampo
In difesa figurano Ze Pedro, Rodriguez, Kofler, Aurelio, Mina, Obert e Sugawara. A centrocampo Pisacane ha chiamato Romano, Winks, Adopo, Fazzini, Deiola, Ciervo, Gagliardini, Liteta, Sulev e Massolin.